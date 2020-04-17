В Facebook заявили, что в числе последних вернутся к практике работы сотрудников в офисе

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, вероятно, будет одной из последних в США, где отменят требования к персоналу работать из дома из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг глава компании Марк Цукерберг в эфире телеканала СNN.

"Сегодня мы объявили, что абсолютное большинство сотрудников Facebook должны иметь в виду, что им придется работать из дома минимум до конца мая и, вероятно, еще дольше", - сказал он. "Не знаю, сколько времени потребуется на возвращение в обществе к обычному порядку вещей, но, полагаю, мы будем в числе последних, кто возобновит работу из офисов, чтобы другие могли сделать это раньше", - добавил Цукерберг.

"До июня 2021 года мы не будем проводить никаких мероприятий в компании и за ее пределами с участием 50 или более человек", - также сообщил глава Facebook. "Это не означает, что мы не сможем продуктивно работать до этого времени", - заверил он. Цукерберг пояснил, что часть мероприятий вместо этого будут проведены по сети, некоторые из них будут отменены или пройдут менее масштабно, чем ожидалось.

"Нам повезло, что мы можем достаточно продуктивно работать из дома. Для тех, кто создает программное обеспечение, это возможно", - констатировал глава Facebook.

В конце марта газета The New York Times сообщила, что примерно 45 тыс. сотрудников Facebook впервые начали массово работать из дома из-за пандемии. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 670 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 33 тыс. человек.