Приморский океанариум начал цикл видеороликов о рыбах и животных

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Приморский океанариум в пятницу разместил на своем официальном YouTube-канале первый ролик виртуального проекта "Интересные истории о науке". В пресс-службе океанариума ТАСС сообщили, что в видеоисториях сотрудники научно-образовательного центра будут доступным языком рассказывать о тех видах животных и рыб, которые здесь живут.

Территория и экспозиционный корпус Приморского океанариума закрыты для посещения с 21 марта. Рыбы, пингвины и обитатели террариумов живут в обычном режиме, в обязательном порядке проходят тренировки у морских млекопитающих: дельфинов, моржа, белух и байкальских нерп.

"Мы планировали этот проект еще до ситуации с коронавирусом и продолжим его после окончания пандемии. Уже снято три серии, предположительно, материалы будут выходить с периодичностью раз в две недели", - сообщили в пресс-службе Приморского океанариума и отметили, что видеоистории будут интересны не только школьникам.

Первый выпуск "Интересных историй о науке" посвящен тихоокеанскому лососю. О сложной, временами трагичной, жизни этих рыб рассказывает ихтиолог, кандидат биологических наук, начальник отдела содержания гидробионтов дальневосточных рек и озер Анатолий Семенченко. Из первого выпуска "Интересных историй о науке" можно узнать, какие тихоокеанские лососи родом из Приморья, о том, как проходит нерест этих рыб, о пути мальков из рек в море, таком поразительном явлении как хоминг, а также почему лососей зовут красной рыбой.

Формат видеоисторий предполагает обратную связь. Если после просмотра видео у зрителей останутся вопросы, они смогут задать их в комментариях. Ученые будут отвечать на наиболее популярные и интересные.

Со следующей недели в Приморском океанариуме возобновится проект "Образовательная среда", который еженедельно проходил для школьников в очном формате. За три года реализации программы бесплатные занятия и экскурсии в океанариуме посетили почти 30 тыс. ребят. Теперь мастер-классы, уроки и занятия перейдут в видеорежим.

Приморский океанариум

Приморский океанариум создан по поручению президента РФ и быстро стал одним из наиболее популярных туристических мест региона. Океанариум является частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.