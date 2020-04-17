Второй случай коронавируса выявили в Республике Алтай

ТАСС, 17 апреля. Второй подтвержденный случай коронавируса диагностировали в Республике Алтай. Он выявлен у мужа женщины, у которой первой в регионе подтвердился вирус. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

В четверг в Республике Алтай, остававшейся до этого дня единственным регионом в РФ без коронавируса, был подтвержденный первый случай COVID-19. К 67-летней женщине в Онгудайский район приезжали родственники из соседнего региона.

"В Республике Алтай выявлен второй заболевший коронавирусом, это муж жительницы Онгудая, у которой вирус был обнаружен вчера. Они доставлены в специализированный инфекционный бокс Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Их состояние - удовлетворительное", - сообщает пресс-служба.

Тесты показали отрицательный результат у проживавших с ними дочери и двоих внуков. Они находятся на карантине, проводится обследование контактных лиц.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.