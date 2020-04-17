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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор провел видеоконсультации по борьбе с коронавирусом со странами СНГ

Российские эксперты рассказали о порядке организации тестирования, механизме отслеживания контактных лиц, использовании новейших электронных программ мониторинга эпидемиологической ситуации в стране

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор провел в режиме видеоконференции консультации с профильными специалистами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в пятницу на сайте надзорного ведомства.

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"Специалисты Роспотребнадзора и его подведомственных научно-исследовательских организаций поделились опытом организации эпидемиологического надзора в России в период эпидемии нового коронавируса и лабораторной диагностики COVID-19. Российские эксперты ознакомили коллег с порядком организации тестирования, механизмом отслеживания контактных лиц, использованием новейших электронных программ мониторинга эпидемиологической ситуации в стране. Кроме того, ответили на интересующие партнеров вопросы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 40 сотрудников органов здравоохранения, научно-исследовательских организаций и вирусологических лабораторий стран партнеров. В ведомстве добавили, что эти консультации будут продолжены для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
АрменияБелоруссияКазахстанКиргизияТаджикистанУзбекистанРоссияПандемия коронавируса нового типа
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