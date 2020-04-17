Президент Колумбии заявил, что бары и стадионы в стране будут закрыты еще полтора года

БОГОТА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что стадионы, концертные площадки и бары, расположенные на территории страны, будут закрыты в течение полутора лет, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в четверг во время выступления в Боготе.

"Мы не собираемся возвращаться к общественной жизни после 27 апреля (дата окончания общенационального карантина - прим. ТАСС). Стадионы, бары и концертные площадки не будут открыты по крайней мере в течение 18 месяцев", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

17 марта Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 27 апреля. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 16 апреля общее число заразившихся в Колумбии составляет 3 233, 144 человека умерли, 550 выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.