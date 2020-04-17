Премьер-министр Южной Кореи не исключил нового всплеска заражений коронавирусом

СЕУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией нового типа с неизвестным путем заражения регистрируются в последнее время в Республике Корея на фоне снижения числа инфицированных. Об этом заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн, выступая в пятницу в Сеуле на совещании по вопросам борьбы с пандемией.

"Такие случаи могут быть связаны с людьми, которые инфицированы, но не знают об этом, потому что у них нет никаких внешних симптомов", - отметил он. Премьер-министр в этой связи предостерег от снижения уровня карантинного режима, поскольку нынешняя ситуация с вирусом может оказаться "затишьем перед бурей". "Не исключен новый всплеск случаев заражения", - подчеркнул Чон Се Гюн.

Он призвал центральное правительство и местные органы власти продолжать работу в усиленном режиме, контролируя соблюдение мер социального дистанцирования.

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в Республике Корея на данный момент составляет 10 635. Уже пятые сутки число новых случаев заражения не превышает 30. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее излечились 7 829 человек.