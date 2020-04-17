{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Премьер-министр Южной Кореи не исключил нового всплеска заражений коронавирусом

Чон Се Гюн в этой связи предостерег от снижения уровня карантинного режима

СЕУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией нового типа с неизвестным путем заражения регистрируются в последнее время в Республике Корея на фоне снижения числа инфицированных. Об этом заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн, выступая в пятницу в Сеуле на совещании по вопросам борьбы с пандемией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Такие случаи могут быть связаны с людьми, которые инфицированы, но не знают об этом, потому что у них нет никаких внешних симптомов", - отметил он. Премьер-министр в этой связи предостерег от снижения уровня карантинного режима, поскольку нынешняя ситуация с вирусом может оказаться "затишьем перед бурей". "Не исключен новый всплеск случаев заражения", - подчеркнул Чон Се Гюн.

Он призвал центральное правительство и местные органы власти продолжать работу в усиленном режиме, контролируя соблюдение мер социального дистанцирования.

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в Республике Корея на данный момент составляет 10 635. Уже пятые сутки число новых случаев заражения не превышает 30. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее излечились 7 829 человек.

Теги
Республика КореяПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Якутии объявили карантин в вахтовом поселке, где обнаружен очаг коронавируса
Среди сотрудников "Газпром добыча Ноябрьск" будут проводить масштабное тестирование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС