Подборка мужских оперных выступлений стала доступна на портале "Москвастобой"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Подборка с выступлениями, где задействованы самые известные мужские голоса мировой оперы, появилась на сайте культурного проекта "Москвастобой". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Мостуризма.

"Новая подборка на тему "Primo Uomo" (Первый мужчина) уже опубликована в специальном разделе "Российское общество друзей Зальцбургского фестиваля" на сайте stayhome.moscow. В ней ценители оперного искусства найдут несколько современных постановок, в которых солируют главные мужские голоса сегодняшней оперы - Йонас Кауфманн, Хавьер Камарена, Филипп Жарусски, Петр Бечала, Ильдар Абдразаков и другие", - сказал собеседник агентства.

Ранее в онлайн-доступе появилась подборка "Примадонны" со спектаклями, в которых задействованы главные женские голоса оперной сцены - Чечилия Бартоли, Анна Нетребко, Джойс ДиДонато, Соня Йончева и Барбара Ханниган. На сайте также есть раздел "Балет Москва", где до 20 апреля можно успеть посмотреть современный балетный спектакль "Эгопоинт", а также узнать, как проводят время танцоры театра, находясь дома.