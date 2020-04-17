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Пандемия коронавируса нового типа

Посол в РФ: Китай своевременно передавал США информацию о коронавирусе

Чжан Ханьхуэй добавил, что затем Китай поделился полной последовательностью генов коронавируса с ВОЗ и странами мира

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Китай своевременно предоставлял США данные о коронавирусе. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, комментируя обвинения со стороны Вашингтона в сокрытии информации об эпидемии.

Как напомнил дипломат, в конце декабря 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний Уханя обнаружил случаи заболевания пневмонией с невыясненной причиной возникновения. По его словам, начиная с 3 января 2020 года Китай "активно и своевременно предоставлял информацию об эпидемии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), американской стороне и другим организациям соответствующих государств и регионов".

"4 января руководитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний связался по телефону с руководителем центра по контролю и профилактике заболеваний США и ознакомил его с соответствующей эпидемической ситуацией, 8 и 19 января центры по контролю и профилактике заболеваний Китая и США вновь напрямую контактировали по вопросам коронавируса", - указал он.

Дипломат добавил, что затем Китай поделился полной последовательностью генов коронавируса с ВОЗ и странами мира, а Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР ежедневно публиковал информацию об эпидемической ситуации на официальных сайтах и административных медиаплатформах.

Как подчеркнул Чжан Ханьхуэй, Пекин за открытость и сотрудничество поблагодарил генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что борьба с распространением коронавируса в США была затруднена тем, что исчерпывающая информация о нем не была предоставлена американской стороне китайскими властями.

Теги
СШАРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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