На Чукотке ограничили внутриокружное пассажирское авиасообщение из-за пандемии

АНАДЫРЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Внутриокружное пассажирское авиасообщение ограничено на Чукотке до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил в пятницу губернатор Чукотки Роман Копин на своей странице в Instagram.

"В пятницу принято решение ограничить перемещения пассажирского транспорта: внутри округа до 30 апреля будут выполняться только санитарные, почтовые и грузовые рейсы. Въезд на территорию округа - только через карантин", - написал Копин.

Президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Он добавил, что в округе продолжается работа по техническому оснащению больничной сети дополнительными аппаратами ИВЛ, термометрами, средствами защиты. "Ожидаем поставку на следующей неделе. Достаточным запасом тестовых систем округ уже обеспечен", - написал губернатор.

Ранее ТАСС сообщал, что что со 2 апреля в регионе введен режим полной самоизоляции, но с 11 апреля решением оперативного штаба по коронавирусу была возобновлена работа парикмахерских и косметических салонов. Жители округа могут также покидать дома для похода на рыбалку, а за продуктами и услугами, реализация которых не приостановлена, можно отправиться не только в ближайшую точку их приобретения. На сегодняшний день на Чукотке зарегистрирован один официальный случай заражения коронавирусом. На контроле два подозрения на COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.