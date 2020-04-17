В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 129 тыс. человек

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более 129 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией, сообщается в пятницу на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1,71 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 104,6 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 апреля остаются 129 тыс. 175 человек", - сказано в сообщении.

С начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.