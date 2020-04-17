Грузия продлила срок пребывания иностранцев до 30 июня

ТБИЛИСИ, 17 апреля. /ТАСС/. Иностранцы, которые прибыли в Грузию до 14 марта и не смогли выехать из-за причин, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, вправе находиться в республике до 30 июня. Об этом говорится в опубликованном в пятницу постановлении правительства "Об утверждении плана мероприятий по пресечению возможного распространения нового коронавируса в Грузии и оперативного реагирования на случаи заболевания новым коронавирусом".

"Срок пребывания в Грузии продлевается тем лицам, страна проживания которых на момент пребывания в Грузии входила в зону высокого риска (распространения коронавируса - прим. ТАСС), если при пересечении границы соответствующим государством были установлены определенные ограничения, если человек из-за состояния здоровья находился в больнице, карантине или самоизоляции, если лицо не сумело покинуть страну из-за отмены авиарейса", - сказано в постановлении.

Сколько иностранцев на данный момент находятся в стране не известно, однако согласно последним статистическим данным в феврале общее количество приехавших туристов составило более 466 тыс. человек, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичными данными за 2019 год.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 21 апреля действует режим чрезвычайного положения. Ранее правительство обратилось с просьбой к президенту продлить срок ЧП до 10 мая. С 21 марта по 10 мая в Грузии также приостановлено авиасообщение.

На сегодня в Грузии выявлены 370 случаев заражения коронавирусом. На карантине находятся более 5 тыс. человек, в стационарах - 558. Выздоровели 77 человек, три пациента умерли. Еще трое заразившихся доставлены на родину из-за рубежа.