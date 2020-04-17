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Турчак предложил телеканалам в День Победы показать кинохронику парадов прошлых лет

Парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в этом году, когда отступит угроза коронавируса

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает оправданным решение о переносе проведения парада Победы на более поздний срок и предлагает телеканалам 9 мая показать кинохронику парадов прошлых лет.

"Решение перенести парад Победы и другие праздничные мероприятия с 9 мая на более поздний срок сложное, но оправданное. Жизнь и здоровье людей - безусловный приоритет", - заявил Турчак, слова которого приводятся в пятницу в официальном телеграм-канале единороссов. Он подчеркнул, что никакая пандемия не сделает для россиян 9 Мая "обычным днем", ведь "это священная дата для каждой семьи в стране".

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"Федеральным телеканалам в этот день мы предлагаем показать кинохронику из самых знаковых парадов прошлых лет, начиная с парада 7 ноября 1941 года в Москве и Куйбышеве, откуда участники сразу уходили на фронт, триумфального Парада 1945 года и последующие юбилейные парады", - отметил секретарь генсовета единороссов. Таким образом, "мы не только мысленно вернемся в наше героическое прошлое, но и увидим живыми наших дедов и прадедов", уверен он.

Турчак также предполагает, что акцию "Бессмертный полк" можно провести в других форматах. "Мы можем выйти с портретами наших героев на балконы, показать их из окон наших квартир. Исполнить вместе фронтовые песни, в том числе и в онлайне", - считает он.

15 апреля ветеранские организации обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. В четверг глава государства заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в этом году, когда отступит угроза коронавируса.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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