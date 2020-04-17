СК заключил соглашения с московскими госпиталями для ветеранов войн

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет и четыре московских госпиталя для ветеранов войн заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В условия сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, руководителями следственных органов обеспечен постоянный контроль обстановки в таких учреждениях. В рамках этой работы по поручению председателя СК РФ ведомством подписаны соглашения о взаимодействии с госпиталями для ветеранов войн № 1, № 2 и № 3 и Челюстно-лицевым госпиталем для ветеранов войн департамента здравоохранения Москвы", - сообщили в СК.

Направлениями сотрудничества являются привлечение внимания к вопросам оказания помощи и забота о ветеранах и членах их семей, разработка совместных программ и законодательных инициатив в сфере здравоохранения, а также юридической помощи. Также стороны договорились о проведении совместных мероприятий, в которых буду участвовать студенты и кадеты образовательных организаций Следственного комитета, направленных на культурное и патриотическое воспитание молодежи.

Сейчас под шефством СК находится 171 дом-интернат для престарелых людей и инвалидов, среди которых 27 - дома-интернаты для ветеранов войны, 130 - для пожилых людей, 6 - психоневрологические дома-интернаты для пожилых людей и 8 - геронтологические центры. Сотрудники СК оказывают содействие в доставке необходимых медикаментов и продуктов ветеранам. Сейчас прорабатывается вопрос подписания соглашений с госпиталями для ветеранов войн и военных конфликтов в других регионах России.