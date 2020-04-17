{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК заключил соглашения с московскими госпиталями для ветеранов войн

Одним из направлений сотрудничества является привлечение внимания к вопросам оказания помощи ветеранам и членам их семей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет и четыре московских госпиталя для ветеранов войн заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В условия сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, руководителями следственных органов обеспечен постоянный контроль обстановки в таких учреждениях. В рамках этой работы по поручению председателя СК РФ ведомством подписаны соглашения о взаимодействии с госпиталями для ветеранов войн № 1, № 2 и № 3 и Челюстно-лицевым госпиталем для ветеранов войн департамента здравоохранения Москвы", - сообщили в СК.

Направлениями сотрудничества являются привлечение внимания к вопросам оказания помощи и забота о ветеранах и членах их семей, разработка совместных программ и законодательных инициатив в сфере здравоохранения, а также юридической помощи. Также стороны договорились о проведении совместных мероприятий, в которых буду участвовать студенты и кадеты образовательных организаций Следственного комитета, направленных на культурное и патриотическое воспитание молодежи.

Сейчас под шефством СК находится 171 дом-интернат для престарелых людей и инвалидов, среди которых 27 - дома-интернаты для ветеранов войны, 130 - для пожилых людей, 6 - психоневрологические дома-интернаты для пожилых людей и 8 - геронтологические центры. Сотрудники СК оказывают содействие в доставке необходимых медикаментов и продуктов ветеранам. Сейчас прорабатывается вопрос подписания соглашений с госпиталями для ветеранов войн и военных конфликтов в других регионах России.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Более 11 тыс. жителей Камчатки могут получить статус "дети войны" в 2020 году
Предполагается, что после этого им предоставят выплату ко Дню Победы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС