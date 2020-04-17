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Пандемия коронавируса нового типа

Прилетевшие из Сеула жители Хабаровска попытались сбежать из обсерватора

Глава региона Сергей Фургал сообщил, что граждане устроили дебош и выпрыгнули из окон, у некоторых из них были положительные пробы на коронавирус

ХАБАРОВСК, 17 апреля. /ТАСС/. Жители Хабаровска, вернувшиеся из Сеула и помещенные в обсерватор на двухнедельных карантин, попытались сбежать домой. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в пятницу губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

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В воскресенье в Хабаровск из Сеула самолетом доставили 90 взрослых и пятерых детей, которые не могли вернуться на родину из-за закрытия границ. Среди них были жители Хабаровского края и других регионов России. Их всех поместили на двухнедельный карантин в обсерваторы.

"Что самое неприятное - граждане, которые прибыли из-за границы, некоторые, ведут себя неадекватно, требуют отпустить их домой <...> После употребления спиртных напитков они решили, что здоровы, устроили там дебош, настоящий дебош, с выпрыгиванием из окон и с попыткой силой уйти из учреждения <…> Я не думаю, что они бы сидели дома", - сказал Фургал, уточнив, что среди участников инцидента были люди с положительными пробами на коронавирус, а также с пневмонией. Заболевшие пытались покинуть в том числе инфекционный госпиталь. Это несколько человек - все жители Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора. Уйти из обсерватора им не позволили.

Фургал отметил, что решение поместить всех прибывших и Сеула в обсерватор без учета наличия прописки в городе было правильным, поскольку 11 человек уже находятся в госпитале с симптомами заболевания.

В Хабаровском крае зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусом, 41 из них - в Хабаровске. Скончались три человека, десять выздоровели. в регионе введен режим самоизоляции, однако граждане нарушают его, выходя на улицы, посещая парки и бульвары, массово выезжая на кладбища для уборки.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
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