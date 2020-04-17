Жителям Владивостока временно запретили посещать кладбища

С 13 апреля на погостах Владивостока проводили обработку от клещей и грызунов, в связи с чем гражданам рекомендовали воздержаться от посещения мест захоронений.

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Штаб по предупреждению и ликвидации коронавируса в Приморье запретил жителям Владивостока посещать кладбища. Исключение составят только церемонии погребения, сообщается в пятницу на сайте администрации Владивостока.

"С 18 апреля посещение кладбищ Владивостока запрещено. Такое решение принято в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в дальневосточной столице. Морское, Лесное, Центральное и кладбище Аякс на Русском острове закрываются для посещений мест захоронений. Исключение составят только церемонии погребения", - сообщается на сайте городской администрации.

В оперативном штабе отметили, что решение ограничить посещение кладбищ в преддверии праздников - Пасхи, Красной горки и Радоницы - необходимо, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.

На сегодняшний день в Приморье лабораторно подтверждены 49 случаев заражения COVID-19. На лечении находятся 43 человека, еще четверо выписаны, два случая закончились летальным исходом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.