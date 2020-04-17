Посол США в России рассчитывает, что странам еще удастся отпраздновать вместе День Победы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. США полностью поддерживают решение России перенести торжества по случаю Дня Победы и будут рады отпраздновать годовщину все вместе. Об этом заявил посол страны в РФ Джон Салливан, видеообращение которого опубликовано в пятницу на странице пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекки Росс в Twitter.

"Мы полностью поддерживаем решение России перенести эти торжества на более поздний срок, когда мы все сможем отпраздновать их должным образом", - сказал дипломат.

Салливан подчеркнул, что окончание войны в Европе, поставившее точку в разгроме нацизма и фашизма, - важное исторические событие, которое не должно быть забыто. "Даты, связанные с ним, надо отмечать", - добавил он.

Сегодня, продолжил дипломат, страны мира объединились для борьбы с коронавирусом, как в свое время США, СССР и союзники объединились для победы над нацизмом. "Так же, как США, СССР и многочисленные союзные страны объединились 75 лет назад, чтобы преодолеть смертельную угрозу их существованию, сегодня отрадно видеть такое же единение для победы над пандемией", - сказал он. "Победа над нацистской Германией и остальными странами "оси" - это победа всех народов, объединение общей целью", - отметил дипломат.

"Когда позволят условия, США будут рады отпраздновать годовщину окончания Второй мировой войны, отдать дань нашим общим жертвам, принесенным во имя Победы, а также отметить нашу общую победу над пандемией коронавируса", - добавил Салливан.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса.