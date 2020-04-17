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Жириновский уверен, что в мире не случится резких изменений после пандемии

В частности, по мнению лидера ЛДПР, "нигде никакой политической встряски не будет"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не приведет к каким-либо резким изменениям в мире. Уверенность в этом в пятницу выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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"Все мучаются - политологи, журналисты, социологи: что же будет после выздоровления, когда не будет пандемии? Ничего не будет. Как было в том году, так будет и в этом, 2020 году", - сказал он во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы.

По его словам, часто звучат прогнозы о революциях и "крушении экономики". "Из всего выйдем, весь мир. Никаких резких изменений не будет. Пусть в Америке решают, кто у них будет президент, 3 ноября, пусть украинцы сами решают, помогать им ни в чем не надо", - продолжил Жириновский. "А наши люди выйдут на работу и с удовольствием поработают дополнительно, если будет потребность, и мы нагоним те потери, которые у нас были", - считает лидер ЛДПР.

"Нигде никакой политической встряски не будет. Но кому-то хочется, прям скучно. Как так? Эпидемия есть, цены на нефть упали, а ни один режим не рухнул. И не рухнет, не ждите", - резюмировал он.

С начала пандемии коронавирусом во всем мире заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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