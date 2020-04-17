Сумма пожертвований 99-летнему британскому ветерану выросла еще на $2,6 млн

ТАСС, 17 апреля. Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, которому 30 апреля исполнится 100 лет, продолжает сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения (НСЗ) в борьбе с коронавирусом. За минувшие сутки ему перечислили еще 2,1 млн фунтов стерлингов (2,6 млн долларов), таким образом общая сумма собранных им средств составила 17,4 млн фунтов стерлингов (21,7 млн долларов), сообщает в пятницу агентство Рейтер.

Для привлечения средств ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, выложил в интернете фото, на котором видно, что он обходит свой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках (роллаторе). Мур намеревался совершить 100 кругов, каждый длиной 25 метров, и 16 апреля он добился этого результата, но не остановился. Он продолжает обход сада, заявив, что будет делать это, пока поступают пожертвования. На его просьбу уже откликнулись более полумиллиона британцев.

Вначале он планировал собрать £1 тыс. (около $1,250 тыс.), но акция вызвала огромный интерес. "Когда я начал этот путь в понедельник на прошлой неделе, моей целью была 1 тыс. фунтов для НСЗ, которая вылечила меня от рака и перелома шейки бедра, - рассказал Мур. - Огромное спасибо всем, кто откликнулся".

Среди пожертвовавших средства ветерану - герцог Кембриджский принц Уильям, второй в очереди наследник британского трона. Внук королевы Елизаветы II считает, что 99-летний ветеран стал "настоящей легендой" Великобритании. Всех в королевстве "вдохновляет его жизненный путь и решимость", отметил герцог.

По словам официального представителя премьер-министра Великобритании, глава правительства Борис Джонсон, несомненно, сделает все возможное, чтобы "оценить героические усилия Тома". Около полумиллиона британцев выступили за то, чтобы Мур был посвящен в рыцари.

По данным британского Минздрава, Великобритания стала шестой страной в мире, где подтверждено больше 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 13 729.