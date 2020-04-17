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Пандемия коронавируса нового типа

Девять строителей инфекционного госпиталя в Улан-Удэ заразились коронавирусом

Один из руководителей стройки прилетел из Тюмени через Москву и обратился за медпомощью, затем выявили еще восемь заболевших

УЛАН-УДЭ, 17 апреля. /ТАСС/. Врачи выявили девять зараженных коронавирусом среди строителей многофункционального медицинского центра для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Улан-Удэ. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

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Президент РФ Владимир Путин ранее поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. В марте в Улан-Удэ на территории военного городка Сосновый Бор началось строительство лечебного корпуса инфекционного типа на 60 мест.

"В последние сутки у нас появился очередной очаг - на стройке госпиталя в Сосновом бору. Началось с одного человека, прибывшего из Тюмени через Москву, это один из руководителей стройки. Спустя неделю после прибытия в Улан-Удэ он заболел, обратился за медпомощью, у него выявили коронавирус, и при проведении противоэпидемических мероприятий среди контактных были выявлены еще восемь человек, это все строители, гражданские лица, сейчас все они госпитализированы", - сказала Кузьмина.

По ее словам, около 60 человек, контактировавших с заразившимися, сейчас находятся под наблюдением врачей. "Думаю, произошедшее не должно повлиять на темпы строительства", - добавила Кузьмина.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщали, что всего в работах задействовано около 500 человек. В настоящее время на объекте возводится основание второго этажа здания. По планам, строительство медучреждения должно завершиться к маю.

Всего в Республике Бурятия, по последним данным, зарегистрировано 112 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В стационаре продолжают лечение 84 пациента, в том числе 13 детей.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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