В Петербурге выявили почти в три раза больше заразившихся коронавирусом, чем днем ранее

Таким образом, общее количество инфицированных в городе достигло 1 507 человек. При этом, как сообщили в городском комитете по здравоохранению, каждый 15-й заболевший является медицинским работником.

ТАСС, 17 апреля. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге почти в три раза превысило показатель четверга - 424 против 154, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В то же время, по данным регионального опертивного штаба, за последние сутки выздоровели еще 22 человека, а общее число петербуржцев, перенесших коронавирусную инфекцию, теперь составляет 192.

В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга журналистам также сообщили о принятом в городе пакете мер по повышению финансовой устойчивости учреждений здравоохранения. "Увеличено финансирование медицинских организаций системы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 293 млн рублей, в том числе финансирование скорой медицинской помощи вне медицинской организации - на 89 млн рублей, финансирование инфекционной больницы Боткина - на 177 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, комитет по здравоохранению произвел перерасчет тарифов на оплату медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией, гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией с учетом расходов на средства индивидуальной защиты для медицинских работников. "Стоимость каждого случая лечения увеличена в среднем на 30 тыс. рублей, а стоимость лечения тяжелой формы - на 100 тыс. рублей", - пояснили в комитете.