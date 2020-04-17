Главврач и несколько сотрудников больницы в Ставрополе заразились коронавирусом

Больница №2 в Ставрополе в настоящее время принимает пациентов с подтвержденным наличием коронавируса, их размещают в отдельном изолированном инфекционном отделении. В том числе в учреждение доставляют пациентов в тяжелом состоянии.

"Мы регулярно обязаны проводить обследование всех сотрудников, которые работают в условиях повышенной опасности. При проведении очередного обследования были обнаружены несколько положительных результатов, в том числе и у меня", - сказал он.

Больница продолжает работу в штатном режиме.

"Симптомов у большинства сотрудников, [у которых был подтвержден коронавирус], нет, они проявились только у меня и еще одного, мы изолированы в отделении, остальные также находятся в условиях изоляции. Я на связи с сотрудниками, общаемся по телефону, заместители главного врача исполняют всю необходимую работу. Все, что нужно для приема и лечения пациентов, в учреждении есть", - отметил Былим.

В Ставропольском крае зарегистрировано 155 случаев заболевания, в том числе у 18 детей. Состояние восьми пациентов медики оценивают как тяжелое, 24 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Два человека с коронавирусом в регионе умерли, 24 были выписаны из больниц после выздоровления.