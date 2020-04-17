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Пандемия коронавируса нового типа

Володин призвал депутатов соблюдать правила, введенные на период пандемии

Председатель Госдумы напомнил, что сейчас у парламентариев есть возможность работать дистанционно

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания палаты в пятницу призвал депутатов соблюдать введенные эпидемиологические правила, а также ограничить ненужные контакты.

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Данную тему вновь поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предложив попросить депутатов "никуда не уезжать" и не участвовать в телепередачах.

"Просьба большая, чтобы вы сделали все для того, чтобы выполнить рекомендации врачей, правила, которые приняты для всех граждан нашей страны", - сказал спикер, призвав сократить количество "ненужных контактов".

"Давайте исходить из того, что соблюдать закон должны мы, а потом уже требовать от других", - указал председатель Госдумы. Он напомнил, что сейчас у парламентариев есть возможность работать дистанционно. "Мы запускаем все новые сервисы, которые позволят активно участвовать в работе, причем на удаленке. У нас такая возможность есть через "Думу ТВ". Если вы хотите дать какое-то интервью - пожалуйста", - добавил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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