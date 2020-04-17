Володин призвал депутатов соблюдать правила, введенные на период пандемии

Данную тему вновь поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предложив попросить депутатов "никуда не уезжать" и не участвовать в телепередачах.

"Просьба большая, чтобы вы сделали все для того, чтобы выполнить рекомендации врачей, правила, которые приняты для всех граждан нашей страны", - сказал спикер, призвав сократить количество "ненужных контактов".

"Давайте исходить из того, что соблюдать закон должны мы, а потом уже требовать от других", - указал председатель Госдумы. Он напомнил, что сейчас у парламентариев есть возможность работать дистанционно. "Мы запускаем все новые сервисы, которые позволят активно участвовать в работе, причем на удаленке. У нас такая возможность есть через "Думу ТВ". Если вы хотите дать какое-то интервью - пожалуйста", - добавил Володин.