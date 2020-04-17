Миграционные подразделения МВД могут перейти на гибкие графики приема граждан

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. МВД России может перевести в условиях пандемии коронавируса миграционные подразделения ведомства на гибкие графики приема граждан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

В МВД отметили, что в связи с введением в России ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции, в том числе с прекращением авиа- и железнодорожного сообщения с другими странами, а также с переводом МФЦ на новый формат работы, увеличилось количество граждан, которые обращаются за получением госуслуг в сфере миграции непосредственно в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России.

"Как показывает практика, наибольшее число заявителей наблюдается по утрам, в момент открытия указанных подразделений. В целях недопущения возникновения очередей территориальными органами МВД России ежедневно осуществляется мониторинг ситуации и анализ нагрузки на сотрудников, ответственных за предоставление госуслуг. По его результатам в случае необходимости вводятся гибкие графики приема", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МВД отметили, что максимально используется возможность предварительной записи на прием, в том числе через единый портал госуслуг. "Также осуществляется консультирование по телефону. Принятые меры позволяют решать многие возникающие у граждан вопросы в дистанционном режиме. Работа по повышению эффективности рассмотрения обращений в подразделениях по вопросам миграции взята на контроль руководством территориальных органов МВД России", - сказали в ведомстве.