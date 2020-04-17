Власти Германии заявили, что распространение коронавируса в стране находится под контролем

БЕРЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в Германии находится под контролем - число выздоровевших превысило число новых заражений. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине министр здравоохранения Йенс Шпан.

"С 12 апреля каждый день больше людей выздоравливает, чем заражается. У нас в настоящий момент более 80 тыс. выздоровевших из общего числа более 130 тыс., которые, по данным института [вирусологии имени Роберта] Коха, инфицировались", - сообщил он.

"Вспышка, по состоянию на сегодня, снова поддается контролю", - считает глава ведомства. "Система здравоохранения ни разу не была перегружена", - констатировал министр. Он назвал успешными меры властей по замедлению темпов распространения коронавируса.

В сравнении с другими странами Германия лучше справляется с кризисом, полагает министр. По мнению главы Минздрава, это связано в том числе с тем, что в ФРГ существует "очень плотная сеть имеющих разрешение на работу врачей-терапевтов", и многие люди получили квалифицированную амбулаторную помощь. По оценке министра, число свободных коек в палатах интенсивной терапии сейчас в Германии составляет около 10 тыс. В этой связи Шпан выразил убеждение, что многие плановые операции, которые были отложены из-за пандемии, в скором времени будут осуществлены, а клиники возобновят нормальный график работы.

В то же время глава института Коха Ротар Вилер снова заявил, что Германия по-прежнему "находится в начале пандемии".