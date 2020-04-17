Нарушения на российско-украинской границе участились после введения ограничений

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Случаи нарушений на участках российско-украинской границы в Белгородской и Воронежской областях, имеющих общую протяженность более 600 км, участились после закрытия основных пунктов пропуска в связи с предпринимаемыми мерами по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ПУ ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
Украина с 7 апреля закрыла пешеходные переходы на границе и оставила для транспорта лишь 19 пунктов пропуска из 230, выполняя решение правительства о мерах по противодействию распространению коронавируса. Таким образом, на границе не осталось ни одного открытого пункта пропуска для пешего перехода границы.
"В связи с закрытием основных пунктов пропуска через государственную границу на территории региона участились случаи нарушения режима государственной границы, в частности, когда граждане Украины пытаются незаконно пересечь границу с территории Украины в Российскую Федерацию", - сказали в пресс-службе.
Один из последних случаев нарушения правил пересечения границы зафиксировали 14 апреля в Белгородской области, когда в районе границы пограничники обнаружили 24-летнюю гражданку Украины, пытавшуюся незаконно попасть на территорию России, чтобы навестить знакомых. Как отметили в пресс-службе ведомства, подобное нарушение режима грозит штрафом от 2 до 5 тыс. руб., для юридических лиц - от 400 до 800 тыс. руб.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.