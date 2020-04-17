Нарушения на российско-украинской границе участились после введения ограничений

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Случаи нарушений на участках российско-украинской границы в Белгородской и Воронежской областях, имеющих общую протяженность более 600 км, участились после закрытия основных пунктов пропуска в связи с предпринимаемыми мерами по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ПУ ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Украина с 7 апреля закрыла пешеходные переходы на границе и оставила для транспорта лишь 19 пунктов пропуска из 230, выполняя решение правительства о мерах по противодействию распространению коронавируса. Таким образом, на границе не осталось ни одного открытого пункта пропуска для пешего перехода границы.