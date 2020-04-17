Пароль от телефона и карту в банкомате. Что чаще всего забывают пользователи "Яндекса"

Пользователи "Яндекса" чаще всего не могут вспомнить пароли от телефона и социальных сетей. Такие выводы можно сделать, используя данные поисковика, который составил топ запросов на тему "Что чаще забывают".

В рейтинг запросов со словами "забыл" и "пароль" (а также "графический ключ", "пин-код" и "код"), помимо телефонов и соцсетей, вошли банковские карты, apple/google-аккаунты, компьютеры и ноутбуки, планшеты, замки на чемодане и Wi-Fi роутеры. Замыкают рейтинг пароли от электронной почты и личного кабинета на госулугах.

Также "Яндекс" составил отдельный перечень с запросами, в которых пароли не упоминаются. В нем первое место занял "логин от аккаунта". Помимо этого, со словами "что делать" и "забыл" популярны сочетания "права дома", "карту в банкомате", "кодовое слово", "выпить противозачаточную таблетку", "вещи в транспорте", "оплатить парковку в Москве". На последних местах рейтинга находятся запросы "передать показания счетчика воды", "ключи от дома" и "раствор для линз".

При этом чаще всего в сочетании с запросом "как запомнить" пользователи ищут "сигналы регулировщика". На втором и третьем местах в сочетании с таким запросом находятся слова "информация" и "текст". Также пользователи хотят запомнить таблицу проверки зрения, падежи, таблицу умножения, английские слова, стихи, сны и исторические даты.

Помимо этого, Яндекс посчитал запросы со словосочетанием "как найти". Чаще всего пользователи ищут людей, как по номеру телефона или фамилии, так и в Instagram. На втором месте - "попутка" в Blablacar. Замыкает тройку запрос "телефон". Также в рейтинг вошли желающие найти дедушку - участника вов (по фамилии/месту службы), хорошую жену или хорошего мужа, песню (не зная слов или не зная исполнителя), девушку или парня, "тур самостоятельно". На девятом месте находятся те, кто ищет "себя". Замыкают топ пользователи, которые ищут лекарство в аптеке в городе, фильм (не зная название), работу, личный кабинет в госуслугах, полярную звезду и канал в Telegram.

Рейтинги составлены на основе запросов, заданных "Яндексу" с 11 апреля 2019 года по 10 апреля 2020 года.