В Кремле заявили о разной степени готовности регионов РФ к борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Готовность некоторых регионов к распространению коронавируса оставляет желать лучшего, с ними ведется специальная работа. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть регионы, где ситуация оставляет желать лучшего, есть регионы, которые успешнее готовятся [к распространению коронавируса]", - констатировал представитель Кремля. По его словам, "законодателем здесь является Москва, которая раньше других регионов столкнулась с ростом количества заболевших и где темпы прироста по-прежнему высокие".

Песков повторил, что "есть такие регионы", которые слишком медленно выполняют поставленные задачи по повышению готовности к борьбе с коронавирусом. Представитель Кремля отметил, что с такими субъектами Федерации "ведется специальная работа, с ними более плотно работает федеральная координационная комиссия".

Отвечая на вопрос, каков план властей по борьбе с коронавирусом, Песков заявил, что "план не меняется, тактика одна". "Президент [России Владимир Путин] лично держит под контролем темпы ввода дополнительных мощностей, специально оборудованных койко-мест по регионам и процесс укомплектования этих койко-мест нужным оборудованием и средствами защиты".

Прогноз

Точного прогноза по ситуации с коронавирусом в РФ быть не может, решения принимаются по ситуации.

"Конечно, какого-то точного прогноза здесь быть не может, решения принимаются по ситуации, в зависимости от темпов роста заболеваний", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "во главе угла находится здоровье граждан".

Отвечая на вопрос о том, как делается прогноз на ближайшее время, о необходимости которого ранее говорил глава государства Владимир Путин, Песков пояснил, что экспертное мнение представляют "руководители профильных медицинских организаций, научно-медицинских центров". Пресс-секретарь президента напомнил о прошедшем на прошлой неделе у Путина совещании со специалистами-медиками. "Эти ученые, эти медики формулируют точку зрения, которую передают в штаб [по борьбе с распространением коронавируса] и главе государства", - отметил представитель Кремля.

По его словам, "кроме того, конечно, данные по росту числа заболевших, по количеству выздоровевших, другая информация по регионам собирается и анализируется".

Путин откроет больницы по видеосвязи

Владимир Путин 17 апреля по видеосвязи примет участие в открытии нескольких больниц, специализирующихся на лечении больных с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, после 15:00 мск ожидается "открытие нескольких больниц, это будет в режиме видеоконференции - президент примет участие". Песков уточнил, что планируется открытие инфекционной больницы в Вороновском в Москве и открытие многофункционального медицинского центра в Нижнем Новгороде. Он добавил, что на связь с президентом выйдут и специалисты из регионов, где строятся другие медицинские центры. "По сути, это будет совещание содержательное по готовности фонда койка-мест и введению новых объектов", - отметил Песков.