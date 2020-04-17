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Минпросвещения выложит материалы по 14 предметам на платформе "Моя школа в online"

Всего за четвертую четверть будет подготовлено и выложено более 2 тыс. материалов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения России выложит свыше 2 тыс. материалов по 14 предметам для школьников на платформе "Моя школа в online" до конца учебного года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Еженедельно на цифровой платформе появляются новые уроки, каждая тема представлена параграфами и заданиями из учебника в электронной форме. Всего за четвертую четверть будет подготовлено и выложено более 2 тыс. материалов по 14 предметам для 1-11 классов", - говорится в сообщении.

Проект запущен Минпросвещения РФ, это бесплатная платформа, где представлены учебные материалы для самостоятельного обучения школьников 1-11 классов на дому. Материалы разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствуют школьной программе. Отмечается, что для некоторых предметов 10 и 11 классов материалы разрабатываются на базовом и углубленном уровне.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.

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