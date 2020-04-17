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Суд в Великом Новгороде постановил переселить пенсионерку из аварийного Дома ветеранов

Женщина отказывалась покидать дом, несмотря на его аварийное состояние

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апреля. /ТАСС/. Новгородский районный суд удовлетворил иск представителей Дома ветеранов, расположенного в Великом Новгороде, о выселении и размещении в другом соцучреждении последней постоялицы аварийного интерната, который женщина отказывается покидать, сообщили ТАСС в суде в пятницу.

Пожилых людей, проживающих в аварийной постройке, должны были расселить до 1 марта, чтобы снести здание и построить новое.

"Новгородский районный суд рассмотрел иск учреждения к жительнице Великого Новгорода об изменении условий договора [оказания социальных услуг] в части определения места оказания социальных услуг, прекращения права пользования, выселения ответчика из указанного социального учреждения. <...> Суд, рассмотрев дело, решил иск удовлетворить", - сообщили в суде. Местом оказания пенсионерке социальных услуг определено соцучреждение в поселке Шимск Новгородской области.

Ранее власти региона заявили, что на месте аварийного здания Дома ветеранов в Великом Новгороде будет построено новое учреждение для престарелых и инвалидов с геронтологическим отделением и более комфортными условиями для жизни людей. Старт строительства, финансирование для которого планируется обеспечить в рамках нацпроекта "Демография", запланирован на 2021 год. Предполагается, что в обновленном учреждении в Великом Новгороде пенсионеры будут жить в одно- или двухместных комнатах, для них организуют творческие мастерские, парикмахерские, залы для занятия спортом, музыкальные классы.

Ранее министр труда и социальной защиты населения региона Анна Тимофеева сообщала журналистам, что расселение постояльцев из аварийного здания не удалось завершить в запланированный срок - до 1 марта 2020 года. Одна из жительниц учреждения отказывалась его покидать и не рассматривала другие варианты для проживания на время стройки. В феврале руководство новгородского Дома ветеранов пыталось через суд не изменить, а расторгнуть договор с пенсионеркой с последующим выселением ее из аварийного интерната, где она осталась единственной постоялицей. В расторжении договора тогда суд отказал.

Министерство труда и социальной защиты региона ранее сообщало, что расселение здания новгородского Дома ветеранов 1988 года постройки вызвано аварийным состоянием постройки, экспертизы показали деформацию конструкций. В местных СМИ публиковались сообщения, что некоторые пенсионеры отказывались переселяться в другие соцучреждения региона. Сотрудники следственного управления СК РФ по региону организовали доследственную проверку, которая еще продолжается.

Теги
РоссияНовгородская область
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