Салонам красоты разрешат вернуться к работе в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Работа салонов красоты, парикмахерских, фотоателье, мастерских по ремонту одежды будет возобновлена в Волгоградской области со следующей недели. Таким образом, власти смягчат всеобщий режим самоизоляции, действующий в регионе с 1 апреля по 1 мая, сообщила в пятницу журналистам заместитель губернатора Анна Писемская.

"В ближайшее время будет постановление губернатора, оно уже согласовано, в начале следующей недели начнут работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, мастерские по ремонту мебели, мастерские по ремонту одежды, розничная торговля цветами", - сказала Писемская.

Она уточнила, что все организации, которые возобновят работу, должны будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, на 17 апреля в Волгоградской области 62 подтвержденных случая коронавируса, 23 человека выписаны, один умер. Из 38 оставшихся в больнице на стационарном лечении у троих состояние стабильно тяжелое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, состояние остальных удовлетворительное.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.