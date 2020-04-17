Телеуроки для учеников 9-х и 11-х классов будут транслироваться пять дней в неделю

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Телеуроки для учащихся старших классов будут транслироваться с 27 апреля по Общественному телевидению России пять дней в неделю. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн по итогам видеосовещания с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

"Отсняты уже первые 20 часов телеуроков для 9-х и 11-х классов. С 27.04 @OTV_Russia (Общественное телевидение России - прим. ТАСС) планирует трансляцию: пять дней в неделю с 9 до 12 часов. Это позволит охватить 100% всех домовладений", - написал Хинштейн в своем Twitter.

Ранее Кравцов сообщал, что телеуроки начнутся на "Триколор ТВ" с 20 апреля и на Общественном телевидении с 27 апреля. Министр также отмечал, что ведомство организовало проект "Моя школа" в онлайн-режиме, в рамках которого в бесплатном доступе представлены все необходимые материалы для подготовки к итоговым аттестациям.