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Пандемия коронавируса нового типа

Карантин на Кубани продлили до 30 апреля

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что число инфицированных по-прежнему растет

КРАСНОДАР, 17 апреля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за угрозы распространения коронавируса, до 30 апреля. Об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба в пятницу.

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Кубань - один из первых регионов в России, где ввели режим карантина, по распоряжению губернатора ограничения начали действовать с 31 марта. Прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. Курорты региона приостановили прием отдыхающих, на Кубани закрыты все торговые центры, объекты сферы услуг. С 12 апреля было принято возобновить работу рынков и ярмарок при условии соблюдения ими утвержденных мер санитарной безопасности.

"Невзирая на принимаемые карантинные меры, количество инфицированных растет. С учетом того, что мы не достигли даже еще пика, я принял решение продлить карантин в крае до 30 апреля. Это вынужденная мера. Ситуация контролируемая, и нам важно ее оставить контролируемой", - сказал Кондратьев.

Ранее кубанские медики рекомендовали местным властям продлить режим карантина, так как пик заболеваемости в крае еще не пройден. По данным оперативного штаба Краснодарского края, по состоянию на пятницу в регионе выявлены 30 новых случаев заражения коронавирусом, все пациенты контактировали с ранее заболевшими, возраст заразившихся - от 19 до 76 лет. Всего за время пандемии коронавирус подтвердился у 290 жителей Кубани, 49 человек выздоровели, трое умерли.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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