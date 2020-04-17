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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Количество городов РФ, куда вывозят россиян из-за рубежа, в ближайшее время увеличится

По словам Марии Захаровой, регионы активно взаимодействуют с центром, чтобы вернуть своих жителей домой

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Количество городов РФ, принимающих рейсы с возвращающимися на родину россиянами, в ближайшее время увеличится. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, в настоящее время осуществляются рейсы, доставляющие россиян из-за рубежа по месту их постоянного проживания в России. "В ближайшее время география, как мы планируем, прорабатываем этот вопрос, будет расширяться. Мы отмечаем активную роль регионов, готовность обеспечить взаимодействие и друг с другом, и с центром, чтобы вернуть своих жителей домой", - сказала Захарова.

Она пояснила, что сейчас отдельные рейсы с гражданами РФ прилетают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Уфу, Казань, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск. Кроме того, существуют и спаренные рейсы, которые возвращают жителей сразу по нескольким регионам. Дипломат назвала опыт осуществления таких полетов удачным.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что порядка 35-36 тысяч граждан России, остающихся за рубежом в условиях ситуации с коронавирусом, ожидают возможности вернуться на родину.

Теги
Захарова, Мария ВладимировнаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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