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Лавров примет участие в видеоконференции с Фондом Горчакова

Трансляция состоится 21 апреля и будет доступна всем желающим

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 апреля примет участие в видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Об этом в пятницу на брифинге сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"21 апреля состоится выступление и общение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках заседания круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова", - сказала она.

Дипломат обратила внимание, что трансляция заседания будет доступна всем желающим на сайте и в аккаунтах министерства в социальных сетях.

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