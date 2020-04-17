Лавров примет участие в видеоконференции с Фондом Горчакова

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 апреля примет участие в видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Об этом в пятницу на брифинге сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"21 апреля состоится выступление и общение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках заседания круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова", - сказала она.

Дипломат обратила внимание, что трансляция заседания будет доступна всем желающим на сайте и в аккаунтах министерства в социальных сетях.