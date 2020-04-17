В Подмосковье за три дня выявлено 487 нарушителей режима самоизоляции

МОСКВА. 17 апреля. /ТАСС/. Около 490 нарушителей режима самоизоляции выявили в Московской области за три дня, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья.

"В ходе рейдов по пресечению режима самоизоляции, проведенных с 14 по 16 апреля совместно сотрудниками Госадмтехнадзора и полиции, в Подмосковье выявлено 487 нарушителей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, рейды по выявлению и пресечению нарушений режима самоизоляции проведены во всех крупных муниципалитетах региона.

"В результате рейдов выявлено 435 физических и 52 юридических лица, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности", - приводятся в сообщении слова начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

В новость были внесены изменения - (15:10 мск) - добавлены подробности.