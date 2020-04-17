В Анапе при раскопках обнаружили монеты и пушечные ядра XVIII - XIX веков

КРАСНОДАР, 17 апреля. /ТАСС/. Археологи во время раскопок на территории античного города Горгиппия в Анапе обнаружили предметы быта и остатками строений XVIII - XIX веков. Сообщение об этом появилось в пятницу на официальном сайте администрации Краснодарского края.

"В Анапе на территории античного города Горгиппия обнаружены новые археологические находки. В верхних слоях археологического раскопа выявлены участки с остатками строений и сооружений XVIII - XIX веков. Находки представлены предметами быта, посудой, монетами, пушечными ядрами", - говорится в сообщении.

В этом году раскопки в месте расположения древнего городища проводятся в связи со строительством нового корпуса санаторно-курортного комплекса. Отмечается, что в Краснодарском крае остатки сотен античных городов, поселений и некрополей признаны объектами культурного наследия и охраняются государством.

"В этом году за счет средств краевого бюджета запланированы работы на 30 памятниках эпохи античности. На эти цели выделено более 5 млн рублей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Сергея Болдина.

Древний город Горгиппия (ныне археологический музей под открытым небом), расположенный в Анапе, более двух тысяч лет назад был не только торговым и ремесленным центром, но также пограничной крепостью и одним из самых крупных портов Боспорского царства. Многочисленные археологические находки фиксируют существование древнего городища вместе с некрополем под центральной частью Анапы с V века до нашей эры по III век нашей эры, когда Горгиппия погибла в результате вражеского нашествия.