В Коми весь медперсонал обеспечили средствами защиты от коронавируса

СЫКТЫВКАР, 17 апреля. /ТАСС/. Весь медицинский персонал в Республике Коми полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам врио главы республики Владимир Уйба.

"Сегодня у нас весь медперсонал защищен. У нас был момент, когда имели всего трехдневный запас, мы поднимали тогда всех абсолютно - и Минпромторг, и я просил Сергея Семеновича Собянина, как руководителя федерального штаба, помочь, предпринимателей, кто имеет возможности поставки. Мы выровняли ситуацию, сейчас у нас недельный запас. К 30 апреля мы выйдем на месячный запас", - сказал врио главы региона, отвечая на вопрос ТАСС.

Сейчас в регионе налажено более 20 пошивочных мастерских, в том числе в учебных заведениях, где шьют медицинские многоразовые маски и защитные костюмы. Их обеспечили пошивочным материалом, добавил Уйба.

В начале апреля в социальных сетях жители республики и медработники, особенно в районах, сообщали, что не обеспечены средствами защиты, а медицинские маски они шьют сами из предоставленного материала.

Запас на месяц

По словам руководителя региона, на пике заболеваемости, приход которого ожидается в Коми с 30 апреля по 5 мая, медикам потребуется 89 аппаратов искусственной вентиляции легких в дополнение к тому, что есть сейчас. "Мы сегодня имеем контракт и полную уверенность от Минпромторга РФ на поставку 70 аппаратов ИВЛ. Это будет до 30 апреля, полная гарантия. Делаю человеческий поклон, по сути фронтовой Минпромторг обеспечивает силами и средствами как во время большой военной операции", - сказал Уйба.

Недостающие 19 аппаратов компенсируют за счет тех, которые имеются сегодня в регионе, всего их 262. "Поскольку плановая медпомощь остановлена, мы работаем сейчас только на больных с коронавирусом и только на экстренных пациентов [с другими заболеваниями], то, как только требуется мобилизация, аппарат ИВЛ будет перевезен на новое место. Маршрутизация аппаратов ИВЛ будет составлена буквально на днях, но мне уже сейчас понятна ее структура, мы перекрываем [потребность] - высвобождаются из-под плана 30 аппаратов, а надо 19", - сказал Уйба.

Он подчеркнул, что к пику заболеваемости медики выйдут с количеством коек, оборудования, лекарств и средств защиты с запасом на месяц. "Коек надо развернуть еще 410, сейчас 309. 70% от 410 - с кислородом, порядка 140 - с аппаратами ИВЛ. Это все к 28 апреля будет укомплектовано", - подытожил руководитель республики.

Коми занимает пятое место по числу зараженных в России на 17 апреля. В республике 455 заразившихся. Бывший глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку. Президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).