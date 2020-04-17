{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Коми весь медперсонал обеспечили средствами защиты от коронавируса

Сейчас в регионе накопили их недельный запас

СЫКТЫВКАР, 17 апреля. /ТАСС/. Весь медицинский персонал в Республике Коми полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам врио главы республики Владимир Уйба.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня у нас весь медперсонал защищен. У нас был момент, когда имели всего трехдневный запас, мы поднимали тогда всех абсолютно - и Минпромторг, и я просил Сергея Семеновича Собянина, как руководителя федерального штаба, помочь, предпринимателей, кто имеет возможности поставки. Мы выровняли ситуацию, сейчас у нас недельный запас. К 30 апреля мы выйдем на месячный запас", - сказал врио главы региона, отвечая на вопрос ТАСС.

Сейчас в регионе налажено более 20 пошивочных мастерских, в том числе в учебных заведениях, где шьют медицинские многоразовые маски и защитные костюмы. Их обеспечили пошивочным материалом, добавил Уйба.

В начале апреля в социальных сетях жители республики и медработники, особенно в районах, сообщали, что не обеспечены средствами защиты, а медицинские маски они шьют сами из предоставленного материала.

Запас на месяц

По словам руководителя региона, на пике заболеваемости, приход которого ожидается в Коми с 30 апреля по 5 мая, медикам потребуется 89 аппаратов искусственной вентиляции легких в дополнение к тому, что есть сейчас. "Мы сегодня имеем контракт и полную уверенность от Минпромторга РФ на поставку 70 аппаратов ИВЛ. Это будет до 30 апреля, полная гарантия. Делаю человеческий поклон, по сути фронтовой Минпромторг обеспечивает силами и средствами как во время большой военной операции", - сказал Уйба.

Недостающие 19 аппаратов компенсируют за счет тех, которые имеются сегодня в регионе, всего их 262. "Поскольку плановая медпомощь остановлена, мы работаем сейчас только на больных с коронавирусом и только на экстренных пациентов [с другими заболеваниями], то, как только требуется мобилизация, аппарат ИВЛ будет перевезен на новое место. Маршрутизация аппаратов ИВЛ будет составлена буквально на днях, но мне уже сейчас понятна ее структура, мы перекрываем [потребность] - высвобождаются из-под плана 30 аппаратов, а надо 19", - сказал Уйба.

Он подчеркнул, что к пику заболеваемости медики выйдут с количеством коек, оборудования, лекарств и средств защиты с запасом на месяц. "Коек надо развернуть еще 410, сейчас 309. 70% от 410 - с кислородом, порядка 140 - с аппаратами ИВЛ. Это все к 28 апреля будет укомплектовано", - подытожил руководитель республики.

Коми занимает пятое место по числу зараженных в России на 17 апреля. В республике 455 заразившихся. Бывший глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку. Президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичКомиПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
СЖР получил жалобы журналистов на требование полицейскими пропусков
По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, сотрудники МВД заявляли, что удостоверения остановленных корреспондентов - не установленного образца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС