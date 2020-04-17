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Посольство РФ в Афинах решает с МИД Греции вопросы продления документов соотечественников

Посольство России в Греции также продолжает оказывать россиянам практическое содействие на месте - помощь с жильем, продовольствием и товарами первой необходимости

АФИНЫ, 17 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Афинах решает с руководством МИД Греции вопросы, связанные с продлением или переоформлением документов российских граждан, которые по ряду причин не смогли выехать из Греции и ожидают возможности возвращения в Россию. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в пресс-службе дипломатического представительства.

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"В координации с руководством МИД Греции решаем комплекс вопросов, связанных с продлением или переоформлением для наших граждан, которые ожидают возможности возвращения в Россию, документов, дающих право на нахождение в стране. В целом находимся в круглосуточном контакте с оказавшимися здесь россиянами, даем им соответствующие разъяснения, например о порядке получения соцпомощи и оформления документов для включения в списки на вывозные рейсы. Делаем все возможное для того, чтобы в нынешних непростых условиях оперативно преодолевать любые возникающие у граждан трудности", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что в дополнение к той социальной помощи, которая в соответствии с решениями правительства Российской Федерации предоставляется гражданам России, не имеющим возможности вернуться на родину в условиях пандемии, посольство РФ в Греции продолжает оказывать им практическое содействие на месте.

"В частности, в тесном взаимодействии с организациями соотечественников в Греции, которые незамедлительно откликнулись на наш призыв и проявили действенную солидарность с оказавшимися здесь в непростом положении россиянами, подобрали ряду наших граждан временное жилье, в том числе на безвозмездной основе. Те, кто столкнулся с острыми финансовыми проблемами, были обеспечены продовольствием и другими товарами первой необходимости, некоторым продукты были доставлены на дом. Нуждающимся в регулярном приеме лекарств врач посольства предоставляет помощь с подбором местных аналогов фармпрепаратов и оформлением соответствующих рецептов", - подчеркнули в посольстве.

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ГрецияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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