ФОМС скорректировал правила обязательного медстрахования в связи с пандемией коронавируса

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. ФОМС скорректировал правила обязательного медицинского страхования в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, авансирование страховых и медорганизаций теперь может достигать 100% от среднемесячных объемов финансового обеспечения, предусмотренного в рамках территориальных программ ОМС, и до 50% медорганизациям в рамках межтерриториальных расчетов, сообщила пресс-служба фонда в пятницу.

"Наша главная задача - сохранить финансовую устойчивость системы здравоохранения, обеспечить своевременную выплату заработной платы врачам, всем медицинским работникам, своевременные расчеты по договорам медицинских организаций", - отметила председатель фонда Елена Чернякова, чьи слова приводятся в сообщении.

Внесенные изменения подразумевают возможность увеличения авансирования страховых и медицинских организаций до 100% от среднемесячных объемов финансового обеспечения, предусмотренного в рамках реализации территориальных программ ОМС, и до 50% медицинским организациям в рамках межтерриториальных расчетов. Таким образом, медицинские организации смогут получить необходимый объем финансовых средств для своевременной оплаты труда медицинских работников, закупки лекарств, оборудования, осуществления коммунальных платежей и других расходов.

Также в соответствии с изменениями в правила появилась возможность высшим исполнительным органам государственной власти региона устанавливать иные сроки подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр, работающих по ОМС. "В условиях чрезвычайных ситуаций, когда экстренно строятся и вводятся в действие дополнительные медицинские учреждения или частные медицинские организации, до этого не работавшие в системе ОМС, принимают решения о перепрофилировании и оборудовании своих отделений для оказания необходимой помощи гражданам, возникает необходимость срочного включения таких медорганизаций в систему ОМС", - отмечается в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.