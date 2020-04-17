Музей Победы организует телетрансляцию обновленной экспозиции 9 мая

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Музей Победы организует прямую телевизионную трансляцию новой экспозиции ко Дню Победы. Такое поручение дала министр культуры РФ Ольга Любимова директору Музея Победы Александру Школьнику на совещании в формате видеоконференции.

Ранее ветеранские организации обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. В четверг глава государства заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в этом году, когда отступит угроза коронавируса.

"С одной стороны, все наши силы брошены на развитие онлайн-форматов. С другой стороны, мы понимаем, что для многих наших ветеранов интернет-ресурсы не доступны. В связи с этим нам вместе с телеканалами необходимо подготовить прямое включение из музея, где мы покажем новую экспозицию в привычном для старшего поколения телевизионном формате", - сказала Любимова.

В свою очередь, директор музея заверил, что 9 мая "каждый человек, несмотря на изоляцию, сможет посмотреть новую экспозицию в привычном для старшего поколения телевизионном формате". По его словам, к обновлению экспозиции музей приступил еще в 2018 году, когда был открыт Зал исторической правды, где собраны все главные цифры и факты о войне. В прошлом году в преддверии 9 мая была открыта новая постоянная экспозиция "Подвиг армии", охватывающая все ключевые сражения. Также серьезно обновился диорамный комплекс, а в конце прошлого года открылся мультимедийный зал "Лица Победы".

"Обновленная экспозиция покажет, как жила воюющая страна за пределами фронта: эвакуацию промышленности и населения, оккупацию, сопротивление и партизанское движение, подвиг "трудового фронта", науку и культуру, роль нашей страны в освобождении Европы", - рассказал во время видеоконференции директор Музея Победы Александр Школьник. Он отметил, что новое музейное пространство объединило почти 7 тысяч экспонатов, мультимедийные комплексы, фильмы-реконструкции, трехмерные панорамы. "Все вместе это дает впечатляющий эффект полного погружения в атмосферу той эпохи", - добавил он. К празднику Музей Победы запустит всероссийские конкурсы творческих детских и молодежных коллективов "Поэзия Победы" и "Журавли Победы".

Музей Победы - главный военно-исторический музей России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн, один из крупнейших военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исследовательский и культурно-просветительский центр. Сегодня музей является одним из ведущих институтов противодействия попыткам фальсификации истории, а также центром патриотического воспитания новых поколений.