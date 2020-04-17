В России для пациентов с коронавирусом перепрофилируют еще 44 учреждения

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Минздрав РФ планирует перепрофилировать для приема пациентов с коронавирусом еще 44 учреждения за пределами Москвы, сообщил в пятницу глава министерства Михаил Мурашко на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин, о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах.

"По вашему поручению разрабатываются планы по дополнительному вовлечению коек при необходимости, в том числе в федеральных медицинских организациях, которые находятся в регионах нашей страны. Мы планируем, помимо Москвы, перепрофилировать еще 44 медицинские организации, это более 5 тыс. коек", - сказал министр.

По его словам, на оказание финансовой поддержки обеспечения перепрофилирования коек в региональных и федеральных учреждениях правительство в совокупности со всеми мерами поддержки выделило более 78 млрд рублей.

Помимо этого, Мурашко обратил внимание, что Иркутская и Владимирская области, Республика Коми, Удмуртская Республика и Забайкальский край должны мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом. "Мы бы хотели отметить, что ряд регионов действительно требует мобилизации усилий. Хотелось бы отметить, что нужно обратить внимание Иркутской области, Удмуртии, Республике Коми, Владимирской области, наверное, Забайкальский край тоже должен принять ряд мер по ускорению", - сказал он.

Мурашко отметил, что темпы работы, ведущейся по наращиванию усилий в борьбе с инфекцией, велики. "Но ситуация диктует, чтобы мы находились не просто в графике, но и старались проектировать возможные риски и, не дай бог, срывы", - подчеркнул он.

Дистанционный учет

Более 640 пациентов с коронавирусом, из которых более 10 детей и 16 беременных женщин, находятся на дистанционном наблюдении.

"Сегодня пациентов, находящихся на дистанционном наблюдении и проконсультированных, более 640. Причем хочу отметить, что это уже более 10 детей и 16 беременных женщин", - сказал Мурашко. В начале недели, 13 апреля, он сообщал на совещании, что на дистанционном учете состоят около 300 пациентов с коронавирусом.

Он напомнил, что в РФ впервые были созданы федеральные дистанционные реанимационные консультативные центры. "Фактически каждый тяжелый пациент в стране сегодня консультируется специалистами федерального уровня, каждый из них согласовывает эту тактику с ведущими специалистами страны", - сказал министр.

Переподготовка медиков

Также сообщается, что Минздрав провел переподготовку более 1,2 млн медработников для борьбы с коронавирусом. "В последние два месяца мы фактически провели переподготовку всеми методами (дистанционными, очными, где это было возможно) более 1,2 млн медицинских работников", - сказал министр.

Новые тест-системы

Семь новых тест-систем для диагностики коронавируса появятся в России в ближайшее время.

"В ближайшее время дополнительно должны появится еще семь диагностикумов, которые должны быть зарегистрированы Росздравнадзором", - сказал Мурашко.

Сейчас в России зарегистрированы уже 12 тест-систем.