Матвиенко призвала максимально быстро вывезти из-за границы желающих вернуться россиян

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россиян, которые оказались за рубежом в условиях пандемии и хотят вернуться домой, необходимо вывезти максимально быстро. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Надо контролировать, отслеживать и, конечно, постараться максимально быстро всех вывезти. И призвать всех остальных наших граждан не рисковать своим здоровьем и соблюдать существующие ограничения", - сказала Матвиенко на пленарном заседании после выступления сенатора Ивана Абрамова, который сообщил, что увеличилось количество обращений от граждан, которые находятся за рубежом и хотят вернуться домой.

По словам Абрамова, сейчас таких людей насчитывается порядка 35 тыс. "Горизонт планирования сегодня этих рейсов лишь до 20 апреля. Дальше у нас никакой определенности нет", - сказал он.

В связи с пандемией коронавируса и закрытием границ большинством стран мира десятки тысяч россиян оказались в сложном положении за границей. Для их возвращения домой организуются специальные вывозные рейсы. Те, кто пока остаются за рубежом, могут обратиться за прямой материальной помощью.