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Матвиенко призвала максимально быстро вывезти из-за границы желающих вернуться россиян

Сообщается, что сейчас таких людей насчитывается порядка 35 тыс.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россиян, которые оказались за рубежом в условиях пандемии и хотят вернуться домой, необходимо вывезти максимально быстро. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Надо контролировать, отслеживать и, конечно, постараться максимально быстро всех вывезти. И призвать всех остальных наших граждан не рисковать своим здоровьем и соблюдать существующие ограничения", - сказала Матвиенко на пленарном заседании после выступления сенатора Ивана Абрамова, который сообщил, что увеличилось количество обращений от граждан, которые находятся за рубежом и хотят вернуться домой.

По словам Абрамова, сейчас таких людей насчитывается порядка 35 тыс. "Горизонт планирования сегодня этих рейсов лишь до 20 апреля. Дальше у нас никакой определенности нет", - сказал он.

В связи с пандемией коронавируса и закрытием границ большинством стран мира десятки тысяч россиян оказались в сложном положении за границей. Для их возвращения домой организуются специальные вывозные рейсы. Те, кто пока остаются за рубежом, могут обратиться за прямой материальной помощью.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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