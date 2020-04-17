Активисты в Мурманской области передают наборы к Пасхе пенсионерам на изоляции

МУРМАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Инициативная группа Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России и десятого судоремонтного завода (СРЗ-10, входит в группу ОСК) в Полярном Мурманской области сформировала и доставляет подарочные наборы к Пасхе одиноким людям старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России Евгения Бурнашова.

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"Мы присоединились к Всероссийской акции "Мы вместе". Работники предприятия СРЗ-10 подготовили 30 наборов с продуктами первой необходимости для людей в возрасте старше 65 лет. В преддверии светлого праздника Пасхи в каждый набор вошли праздничные куличи, которые накануне были освящены, а также сок, гречка, респираторы, краска для яиц", - сообщила Бурнашова.

Она подчеркнула, что деятельность союза больше направлена на содействие промышленной отрасли, однако в этот сложный период всем необходимо объединяться и поддерживать друг друга.

На СРЗ-10 уточнили, что в список для доставки пасхальных наборов вошли одинокие люди, которые наиболее остро нуждаются в помощи из-за необходимости соблюдать режим изоляции, среди них есть четыре работника завода, остальные - жители Полярного и Гаджиево (Входят в ЗАТО Александровск Мурманской области).

Как сообщила Бурнашова, доставку активисты проводили с соблюдением санитарных требований, каждый прошел инструктаж по технике безопасности.