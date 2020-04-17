{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СФ одобрил закон о возможности продления иностранцами патента на работу без выезда из РФ

В настоящее время патент выдается на срок от одного до 12 месяцев с возможностью его однократного переоформления

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который позволяет иностранным гражданам, работающим в РФ на основании патента, продлевать его, не покидая страну.

Закон касается иностранных граждан, прибывших в РФ в безвизовом порядке. В настоящее время патент выдается на срок от одного до 12 месяцев с возможностью его однократного переоформления, то есть иностранный гражданин может непрерывно работать в России, не выезжая из нее, не более двух лет.

Как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, закон разработан в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ и создания механизмов по обеспечению безопасности страны в условиях объявленной мировой пандемии.

"Закон исключает положение, ограничивающее число обращений для переоформления патента и предоставляет иностранным гражданам, прибывшим в РФ в безвизовом порядке и осуществляющим работу на основании патента, возможность неоднократно переоформлять его без выезда из России. Тем самым исключается возможность регулярного пересечения границ РФ и обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие в нашей стране", - сказал сенатор.

Теги
РоссияПолетаев, Владимир Владимирович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Два работника Роскосмоса с подтвержденным коронавирусом умерли в больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС