СФ одобрил закон о возможности продления иностранцами патента на работу без выезда из РФ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который позволяет иностранным гражданам, работающим в РФ на основании патента, продлевать его, не покидая страну.

Закон касается иностранных граждан, прибывших в РФ в безвизовом порядке. В настоящее время патент выдается на срок от одного до 12 месяцев с возможностью его однократного переоформления, то есть иностранный гражданин может непрерывно работать в России, не выезжая из нее, не более двух лет.

Как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, закон разработан в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ и создания механизмов по обеспечению безопасности страны в условиях объявленной мировой пандемии.

"Закон исключает положение, ограничивающее число обращений для переоформления патента и предоставляет иностранным гражданам, прибывшим в РФ в безвизовом порядке и осуществляющим работу на основании патента, возможность неоднократно переоформлять его без выезда из России. Тем самым исключается возможность регулярного пересечения границ РФ и обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие в нашей стране", - сказал сенатор.