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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Смог от лесных пожаров постепенно смещается из Киева на юго-восток

В Гидрометцентре Украины уточнили, что загрязненный воздух перемещается на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Воздушные массы с микрочастицами пепла от природных пожаров и пыли, которые днем ранее стали причиной смога в Киеве, смещаются на юго-восток, а концентрация вредных веществ в них снижается. Об этом заявил в пятницу глава Украинского гидрометеорологического центра Василий Кульбида.

"То загрязнение, которое находилось на территории Киева вчера и еще сегодня утром, оно никуда не делось, оно ветровыми потоками переносится далее. Направление ветра с северо-запада на юго-восток", - сказал он на брифинге. Кульбда уточнил, что загрязненный воздух перемещается на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей, поэтому жители этих регионов могут ощущать запах гари.

"По мере перемещения загрязнения в более отдаленные районы происходит перемешивание воздушных масс, очень стремительное сокращение концентрации загрязнения. Более чем убежден, что для жителей других городов и областей это полностью безопасно", - сказал глава Укргидрометцентра.

По словам Кульбиды, ранее в Киеве наблюдалось превышение предельно допустимых уровней вредных веществ в воздухе в 2-3 раза. Кроме того, из-за сильного ветра, который достигал 22 м/с, происходил перенос частичек распаханной земли, что привело к пылевой буре и значительно ухудшило видимость.

В Киевской области 16 апреля зафиксированы случаи возгорания травы в Вышгородском, Иванковском районах и на территории Ирпенской зоны. Кроме того, в соседней Житомирской области продолжается тушение нескольких очагов природного пожара. Вместе с тем, обратив внимание на направление ветра, в Укргидрометцентре опровергли связь задымления в Киеве с пожарами в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС.

Теги
УкраинаПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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