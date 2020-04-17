Минобороны к 15 мая предоставит 7,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ к 15 мая готово предоставить для пациентов с коронавирусом 7,5 тыс. койко-мест. Об этом доложил в пятницу президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу по видеосвязи из Национального центра управления обороной.

Из 7,5 тыс. коек 1,6 тыс. придется на новые инфекционные центры Минобороны.

"Уже сегодня подготовлено 4,9 тыс. койко-мест для возможной помощи субъектам Российской Федерации, а к 15 мая мы будем готовы предоставить для наших граждан 7,5 тыс. оборудованных мест и 5,2 тыс. военных медиков для их обслуживания", - сказал Шойгу.

По его словам, Минобороны при необходимости сформирует шесть инфекционных госпиталей: по два в Нижегородской и Рязанской областях, по одному - в Челябинской области и Приморском крае. "Для этого переоборудуем автономные полевые лагеря на 900 койко-мест", - уточнил министр.

Шойгу отметил, что за счет развертывания дополнительной группировки войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны готово нарастить их возможности по дезинфекции сооружений, техники и участков местности. "В войсках для решения поставленных задач имеется более 3,5 тыс. единиц специальной техники и 10 120 человек личного состава. Вооруженные силы готовы к выполнению задач", - добавил он.