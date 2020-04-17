Жители Кургана выстроятся в Бессмертный полк к 75-летию Победы на своих балконах

ТАСС, 17 апреля. Глава Кургана Андрей Потапов предложил горожанам не отказываться из-за пандемии от ставшей традиционной для 9 Мая акции "Бессмертный полк" и провести ее на этот раз каждому на своем балконе.

"Чтобы не прерывать шествие Бессмертного полка, предлагаю в день праздника всем в одно время выйти со штендерами и портретами своих ветеранов-фронтовиков на балконы, подойти к окнам. Вспомнить павших за Родину, сказать "спасибо" живым. О времени онлайн-акции мы обязательно сообщим вам дополнительно", - написал он в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Горожанам также предлагают в День Победы размещать фото с хештегами #бессмертныйполкКУРГАН, #75ПобедаКурган в социальных сетях или присылать в администрацию Кургана - они будут размещены на официальном сайте и в с социальных сетях.

Потапов подчеркнул, что город все же планируют украсить к празднику, несмотря на все ограничения. "Мы сделаем все, чтобы создать на улицах Кургана праздничную атмосферу. К празднику в памятных местах высадим цветы, разобьем клумбы, украсим город флагами, украсим общественный транспорт. Достойно встретить День Победы - дело чести каждого, мы можем это сделать, пусть даже в режиме самоизоляции", - пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы. Он подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.