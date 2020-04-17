Собянин заявил, что медицинская система Москвы начинает работать в плановом режиме

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что медицинская система столицы начинает работать в плановом режиме, с запасом прочности. Об этом он сообщил в пятницу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в онлайн-режиме о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.

"С учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движения, по самоизоляции, мы все-таки видим, что идем не по самому плохому сценарию, а это значит, что наша медицинская система начинает работать в плановом, нормальном режиме, с запасом прочности", - сказал он.

Собянин подчеркнул, что с понедельника в городе будут введены не 9 тыс. планировавшихся ранее больничных коек, а только 4 тыс.

"Я принял решение с понедельника не вводить все 9 тыс, а ввести всего лишь 4 тыс. [коек], а 5 тыс. больничных коек оставить в режиме обычной работы для экстренной помощи москвичам, которая тоже необходима", - заметил Собянин. "Это положительная история, дай Бог, чтобы мы работали в таком режиме дальше", - заключил он.

Мэр напомнил, что власти активно переводят из обычного режима в режим борьбы с коронавирусом другие московские клиники. Всего это должно быть около 30 тыс. больничных коек. "В настоящее время 13 тыс. больничных коек уже принимают пациентов в боевом режиме", - сказал он.

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