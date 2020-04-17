Власти Коми пообещали к 28 апреля ликвидировать нехватку аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Республика Коми преодолеет отставание по готовности к борьбе с пандемией в части запаса аппаратов искусственной вентиляции легких, средств защиты и коек к 28 апреля. Об этом сообщил в пятницу президенту России Владимиру Путину врио главы региона Владимир Уйба.

"Отставание сейчас идет по СИЗам, по ИВЛ, и по подготовке кадров. Но к 28 апреля задача будет выполнена", - сказал Уйба на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.

"Вот это я и хотел услышать. Большое спасибо", - ответил Путин.

По словам руководителя региона, на 17 апреля в Коми 455 случаев заболевания, прирост составил 14 случаев. Развернуто семь работающих госпиталей по коронавирусу. К 28 апреля должно быть 410 коек, по факту на 17 апреля развернули 405 коек.

"По основному оборудованию: законтрактовано 70 единиц ИВЛ, потребность - 74. В ручном режиме работаем с Минпромторгом, знаем, когда поступит каждый аппарат. До 30 апреля контракт исполнят. По средствам защиты создан резерв на семь дней работы. По кадрам: на сегодня 295 инфекционистов и 29 реаниматологов проходят переобучение в Кировской медакадемии дистанционно. И 50 медсестер в ближайшую неделю также начнут обучение на реанимационных медсестер", - проинформировал Уйба.

По данным ресурса cтопкоронавирус.рф, Коми занимает 5-е место по числу зараженных в РФ на 17 апреля. В республике 455 больных коронавирусной инфекцией.