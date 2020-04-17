{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Тверские власти ограничили въезд в поселки Солнечный и Озерный

Попасть в эти населенные пункты до 30 апреля смогут только граждане, имеющие в них регистрацию или работающие на местных предприятиях

ТАСС, 17 апреля. Въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, месту пребывания, ограничен до 30 апреля в два закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО) Тверской области: Солнечный, где расположен завод приборов высокой точности для ракет "Звезда", и Озерный, где базируется 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознаменная дивизия. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"С 14:00 17 апреля по 30 апреля 2020 года ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на данных территориях", - говорится в сообщении. Соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Руденя.

Въехать на территорию Солнечного и Озерного можно только через контрольно-пропускные пункты при предъявлении паспорта с регистрацией. Ограничение не распространяется на тех, кто работает в населенных пунктах и прибывающих на спецтранспорте. На постах каждый обязан измерить температуру тела.

Ранее ограничительные меры ввели в Удомельском городском округе, где расположена атомная электростанция, и городе Конаково, где работает крупная гидроэлектростанция.

В Тверской области подтверждено 188 случаев заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели и были выписаны.

Теги
РоссияТверская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мониторинг состояния районов Москвы в период борьбы с коронавирусом
Исследование: жители юго-востока Москвы активнее всех горожан обсуждают тему коронавируса
Наименьшую заинтересованность продемонстрировали жители районов на севере и востоке столицы, отметили эксперты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС