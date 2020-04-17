Тверские власти ограничили въезд в поселки Солнечный и Озерный

ТАСС, 17 апреля. Въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, месту пребывания, ограничен до 30 апреля в два закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО) Тверской области: Солнечный, где расположен завод приборов высокой точности для ракет "Звезда", и Озерный, где базируется 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознаменная дивизия. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"С 14:00 17 апреля по 30 апреля 2020 года ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на данных территориях", - говорится в сообщении. Соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Руденя.

Въехать на территорию Солнечного и Озерного можно только через контрольно-пропускные пункты при предъявлении паспорта с регистрацией. Ограничение не распространяется на тех, кто работает в населенных пунктах и прибывающих на спецтранспорте. На постах каждый обязан измерить температуру тела.

Ранее ограничительные меры ввели в Удомельском городском округе, где расположена атомная электростанция, и городе Конаково, где работает крупная гидроэлектростанция.

В Тверской области подтверждено 188 случаев заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели и были выписаны.